Rocha Total

Con poca creación y con errores arbitrales importantes cayó el invicto del celeste

Campeonato Uruguayo de la “C”

Una tarde de invierno con clima primaveral, lleno de sol y pocos hincha. El encuentro correspondiente a la sexta fecha del Apertura se jugó en el Estadio Dr. Mario Sobrero. El celeste tenía la excelente oportunidad, de ganar, de subirse a la punta del certamen. Un primer tiempo donde Rocha Fútbol, que estrenaba nueva indumentaria, dominó hasta tres cuartos de cancha ahí le costaba progresar. La movilidad de Ceballos complicó y el árbitro debió cobrar dos penales claros anta el ariete celeste, e inclusive contra Maga que lo agarraron en una de las que empujaron a Ceballos, la segunda situación.

Ceballos se va y es agarrado por el zaguero

Esta situación fue el primer penal no cobrado

Otra infracción no cobrada a Ceballos lo tiran cuando llega el balón y a Maga lo tienen sujetado de frente al árbitro.

Otra pelota, que forzado Valiente no le pega bien de frente al arco de Lopez ,que se fue sobre el ángulo del arco visitante.

En el segundo tiempo todo fue cuesta arriba para el local. Uruguay Montevideo se adueñó de la mitad de la cancha y sus desbordes empezaron a complicar a la última zona, le faltó definición a los delanteros que tocaron muy bien pero sin concretar. Varias faltas sobre el área rochense que sufría, hasta que mediante una ejecución muy certera de Danilo Rivero, lo transforma en Gol.

Ahí sin muchas ideas, pero mucho espíritu, el celeste intentó empatar y nuevamente los fallos del árbitro y línea sumaron para la visita. Una mano totalmente despegada del cuerpo del defensa que corta la trayectoria del baló en el área de U Montevideo que no se cobró; se le cobra posición adelantada cuando convertía el juvenil Pereyra estando habilitado. En fin, los arbitrajes inciden pero Rocha dejó una muy pobre imagen fundamentalmente en la creación de fútbol, el acompañamiento a Ceballos no se logra - que dicho sea de paso se hizo sacar una amarilla infantilmente, luego de una charla con el árbitro de por lo menos dos minutos ¿? cuando el árbitro se retiraba le volvió a decir algo y este le saca amarilla y ya son varias, todas por protesta- no se aprovechó tampoco la subida de los laterales. Lo de la generación de fútbol es un problema desde el vamos. Es un equipo más armado para jugar de visita y le cuesta enormemente de local.

Carlos Garcilazo, Diego Ledesma y Gustavo Pérez terna que tuvo errores gravitantes

Lo de los jueces que llegan a arbitrar al Sobrero es preocupante, pero ya lo adelantamos, bisoños, con una dualidad alarmante y errores gravitantes en situaciones que definen partidos. Es la Divisional amateur y punto. Otro tema que se le presenta al Técnico- aunque me imagino no será sorpresa, dado la situación económica- es que se tendrá, en los próximos días, la deserción de jugadores que venían participando hasta ahora en el plantel y capáz que hasta un nuevo técnico,¿ puede ser cercano algún jugador del plantel ?. veremos



ROCHA F.C. 0- URUGUAY MONTEVIDEO 1

6ta Fecha Apertura Div.C- 01.07.17

Estadio Dr. Mario Sobrero

Jueces: Carlos Garcilazo, Diego Ledesma y Gustavo Pérez.

Gol: 74’ Danilo Rivero (UM)

ROCHA F.C.: Martín Barlocco, Fabricio Cancela, Matías Barilko, Esteban Maga, Martín Torres, Rodrigo Valiente (43' Matías Dutour), Francisco Esquibel, Michel Telleri, Agustín Arigón, Federico Pereyra y César Ceballos. DT. José Luis Bitabares

URUGUAY MONTEVIDEO: Sergio López, Christian Rodríguez, Danilo Rivero, Diego Pérez, Gastón Soustuyo, José Hernández, Diego Gallo, Emiliano Ferrer, Henry Acosta, Raúl Molina (70' Fernando Ramírez) y William Perera. DT. Hugo Pilo

Resultados (6ª fecha)

Albion 0-2 La Luz

Potencia 1-1 Los Halcones

Colón 0-0 Bella Vista

Basañez 1-1 Huracán Buceo

Salus 0-0 Parque del Plata

Platense 5-1 Alto Perú

Fecha libre: Artigas

Posiciones

Albion 12, Colón 12, Bella Vista 11, Uruguay Montevideo 11, Huracán Buceo 10, Platense 10, Basáñez 9, Rocha 9, La Luz 9, Parque del Plata 8, Potencia 6, Artigas 3, Salus 3, Los Halcones 2, Alto Perú 0.