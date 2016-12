Rocha Total

Partido clave para los dos, Atenas manejó mejor los tiempos y oportunidades

Periodista Ricardo Méndez Molina

rochatotal.com //twitter: @mendezri

Nublado. Por el clima y por el fútbol. La tarde estaba gris, plomiza, una fina neblina que caía sobre el Dr. Mario Sobrero. Bastantes hinchas, dadas las circunstancias, se hicieron presentes. Un partido muy importante, ambos con el fantasma del descenso; ambos aferrándose a la permanencia en la Segunda División. Los dos con historias muy opacas, Atenas sin ganar en esta parte del certámen y Rocha cargando con su pesada mochila del torneo anterior donde tuvo una pésima gestión. En definitiva asistimos a un "partido de campito".

Buscando los puntos ,salió mucho más claro Atenas intentando manejar el balón con buen criterio,Rocha apurado ,muy apurado,como pasado de revoluciones. El fútbol es pensante no basta con mete,r hay que también jugar. Primer tiempo que mostró a un Atenas mucho más movedizo con mejor circulación del balón, pero sin mucha profundidad. Rocha no podía encontrar el balón, tenía muchos problemas en defensa. Por los laterales el conjunto visitante llegaba con mucha facilidad ,en el medio campo era sólo Daniel Rodríguez ,el chiquilín Techera no encontraba puesto, flotaba en el medio, perdido, no iba apoyar al lateral al cual permanentemente le hacían el dos uno.

El desacomodo era muy notorio y el conjunto celeste era todo nervios no había alguien que pensara, jugaba con tres hombres en el ataque Silvio Bosco, el "cordobés" Ceballos y Pereira, un mediocampo desarticulado y una defensa haciendo agua, eso era el Rocha Fútbol Club. Atenas más ordenado, sin mostrar mucho potencial, pero armado, línea de cuatro, uno más flotando por delante, tres en el medio con llegada y dos atacantes.

Golazo. Cuando expiraba el primer tiempo, sin grandes cosas, llega una mano de Techera que le permite a Atenas un tiro libre. Lo remata ´Maxi´ Sigáles por encima de la barrera y a cobrar,la visita se fue al descanso ganando. Atenas sin hacer casi nada, algún desborde de un imparable Castellanos, alguna llegada de Sigales y nada más.

El zaguero Molina es expulsado.

El segundo tiempo mostró a un Rocha más apurado, a la individual de Pereyra, sin tomar contacto con sus compañeros(hizo una jugada que mereció ser gol por la "apilada " de defensas que logró), siguió partido en sus líneas y cada cual intentaba aportar, todo individual. Ingresó Delgado en el ataque por el juvenil Méndez . La expulsión del zaguero Molina empezó a complicar más todo. Más nervios.

Rojizo. Atenas también colaboró con el opaco partido y Techera vio la roja también. Pero habría más noticias, Rodríguez y Castellanos que venían jugando un partido aparte, fueron expulsados por un inseguro Javier Bentancor. Ambos quedaban con nueve a falta de una docena de minutos.

Empate. Ingresa en ese tramo el colombiano Cetré y se va el lateral Malán(no tuvo buen partido pero para aguantar esos minutos era un defensa que podía jugar en una línea de fondo desarticulada)casi enseguida un pelotazo contra el área de Atenas el golero que sale contra el colombiano y Bentancor cobra penal. Dio toda la sensación de invento, pero Rocha tenía sin quererlo la oportunidad de empatar. Y así lo hizo con fuerte remate el "cordobés" Ceballos. Era empate a falta de nueve minutos.

Gol del "cordobés"Ceballos de penal.

Desorden.Que había que hacer ya que se conseguía el empate?,como se dice habitualmente cerrar el partido. Pues nó, hasta el único que quedaba de la zaga, Chocho, se fue a jugar de nueve, en el fondo celeste quedaron los juveniles Dutour y Techera. Un desorden total, de campito. En conclusión, en seis minutos Atenas conquisto dos goles más. Rocha regaló nuevamente otro partido. Responsabilidad de los jugadores, o de los técnicos? Un partido que no se podía perder, se regaló. Mucho meter, muchas revoluciones en general, pero poco pensar y por si fuera poco dos expulsados más, lo cual da más expulsados que partidos jugados, esto también hay que analizarlo, algo está fallando.

La súplica del colombiano Cetré al final del encuentro, intentando que se pueda cambiar un panorama muy complicado para el equipo celeste.

ROCHA FC 1 - ATENAS 3

9na. Fecha. 2da Rueda Segunda Profesional. .07.05.16

Estadio: Dr. Mario Sobrero

Jueces: Javier Bentancor, Carlos Barreiro y Hugo Collazo

Goles: 42´ Maximiliano Sigales (A), 81´ César Ceballos (R -de penal-), 86´ Gustavo Pintos (A), 92´ Miguel Ximénez (A)

Rojas: 67´ Hernán Molina (RFC), 73´ Francisco Techera (A), 78´ Daniel Rodríguez (RFC), 78´ Federico Castellanos (A)

Rocha F.C. C.A. Atenas 1- José Cortaberría 12- Diego Torres 25- Matías Malán 8- Francisco Techera 3- Rodrigo Chocho 2- Walt Báez 15- Hernán Molina 21- Martín González 11- Gabriel Méndez 15- Pablo Tejera 16- Marcelo Techera 6- Facundo Cabrera 17- Daniel Rodríguez 5- Francisco Usúcar 7- Matías Dutour 7- José Álvarez 9- Silvio Bosco Frontán 23- Federico Ramos 23- Matías Pereyra 11- Federico Castellanos 18- César Ceballos 9- Maximiliano Sigales D.T. Matías González D.T. Alejandro Apud Suplentes Suplentes 12- Víctor Apud 1- Gastón Hernández 5- Santiago Ruíz 22- Luciano Ginart 6- Marco Valdivieso 14- Gustavo Pintos 8- Matías Melo 13- Yhojan Díaz 19- Federico Pereyra 50- Andrew Rivero 10- Edwin Cetré 20- Federico Tabeira 14- Andrés Delgado 10- Miguel Ximénez

Cambios en Rocha:

60´ Andrés Delgado x Gabriel Méndez

78´ Edwin Cetré x Matías Malán

Cambios en Atenas:

62´ Luciano Ginart x Federico Ramos

78´ Gustavo Pintos x José Álvarez

85´ Miguel Ximénez x Walt Baez