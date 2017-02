Rocha Total

Año a año los turistas se incrementan en esta zona este del país

rochatotal // Ricardo Méndez

La primera evaluación, desde mediados del mes de diciembre del año pasado al 1º de enero mostró un ingreso vehicular, en Peaje Garzón, muy superior a años anteriores. Veintidós mil vehículos más ingresaron en relación a anteriores períodos ;a eso se le debe de sumar que ante tanto tráfico hubo varios días que se liberó la Ruta 9 en dicho peaje, por lo cual la cifra es mayor aún.

Crecimiento sostenido

Ana Claudia Caram, Directora de Turismo de la comuna expresó a rochatotal que esta es una temporada muy buena para el departamento , tal como se viene presentando en esta primer decena. Tomado en cuenta, agrega, que tal vez la temporada del 2007 marcó un diferencial en el destino Rocha, luego la del 2011 fue afirmando eso de estar presente como destino turístico, no solo nacional sino internacionalmente.

Comparando estos parámetros de referencia, Caram afirma que ésta temporada es mejor ya que el sector turístico tiene mayor capacidad de servicios e infraestructura, por ejemplo, Punta del Diablo ha tenido en los últimos años, un desarrollo explosivo, ha sido por excelencia el de mayor crecimiento.

Se ha avanzado en una profesionalización de la actividad turística, aunque siempre hay puntos a mejorar asegura la Directora de Turismo de Rocha. El departamento de Rocha cuenta con unas 10.000 camas entra hostales, hoteles, albergues, posadas, camping, casas, eso hace un número de 90.000 visitantes diarios , la capacidad está colmada en estos días. Se ha logrado la instalación de varias playas con WI FI y la instalación en diversos puntos de la costa rochense de 60 baños químicos.

El alquiler de casas de familia por grupos de jóvenes es ya tradicional en las últimas temporadas, fundamentalmente en zona donde cerca están los "boliches". Miles de jóvenes se apropiaron en estos primeros días de La Paloma, La Pedrera y Punta del Diablo pasando por Valizas.

Casas arrendadas por 300, 400 dólares por día por grupos de jóvenes que al llegar la tardecita sacan grandes bafles, potencias o en vehículos con equipamiento sofisticado y la música se hace sentir, sin contar los instrumentos que aparecen como por arte de magia y se arma el espectáculo. Más de 400 denuncias por ruidos molestos hubo solo en La Pedrera, lo que ya viene en litigio judicial entre los vecinos habituales y la Comuna de Rocha.

Ante esto, la comuna a aplicado sanciones a los propietarios de a más de cuarenta fincas alquiladas y que fueran denunciadas. Todo un desafío para las autoridades en hacer convivir el conflicto de intereses entre los que quieren disfrutar de la playa para luego festejar con música regada por algunas bebidas y los quieren solo quieren solo playa y descansar.



Desafíos de la temporada.

Desde el sector empresarial el Presidente del Centro Comercial Martín Rodríguez indicó a rochatotal su molestia y fustigó duramente a las autoridades del BROU por la falta de cajeros automáticos y las fallas de los instalados en la costa de Rocha, que durante varios días no funcionaron. A esto hay que agregar que muchos comerciantes de la zona balnearia no aceptan tarjetas de crédito por considerar ilegítimos los porcentajes que le cobran para hacer efectivos los pagos realizados por el usuario. Esto, en un departamento que se precie de turístico no debe suceder afirmó Rodríguez